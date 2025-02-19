BBDK limitleri güncellemişti: İşte 125 bin TL'nin kredi faizi oranı ve geri ödemesi
Güncel faiz oranlarına göre, 125 bin TL’lik 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi yaklaşık yüzde 3 faiz oranıyla sunuluyor. 250 bin TL’lik 24 ay vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 3,50 seviyelerinde olurken, 12 ay vadeli kredilerde ise bu oran yüzde 3,79 ile 3,99 arasında değişiklik gösteriyor. İşte en düşük faiz oranlarına sahip ve en avantajlı geri ödeme seçenekleri sunan banka banka 36 ay vadeli 125 bin TL’lik ihtiyaç kredileri!
Kredi çekmeyi düşünenler için önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerine yönelik yeni düzenlemeler yaparak kredi limitlerini artırdı. Bu değişiklikle birlikte vatandaşlar artık daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilecek.
BDDK GÜNCELLEMEYE GİTTİ
* 36 ay vadeli kredilerde daha önce 50 bin lira olan üst limit 125 bin liraya çıkarıldı.
* 24 ay vadeli kredilerde, önceki 50 bin - 100 bin lira aralığı 125 bin - 250 bin lira olarak güncellendi.
* 12 ay vadeli kredilerde üst sınır 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.
GÜNCEL FAZİ ORANLARI
Güncel piyasa koşullarında ortalama faiz oranları şu şekilde;
* 125 bin TL, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3 seviyesinde.
* 250 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3.50 civarında.
* 250 bin TL, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi: Faiz oranları yüzde 3.79 - 3.99 arasında değişiyor.