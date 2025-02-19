BBDK limitleri güncellemişti: İşte 125 bin TL'nin kredi faizi oranı ve geri ödemesi

BDDK GÜNCELLEMEYE GİTTİ

* 36 ay vadeli kredilerde daha önce 50 bin lira olan üst limit 125 bin liraya çıkarıldı.

* 24 ay vadeli kredilerde, önceki 50 bin - 100 bin lira aralığı 125 bin - 250 bin lira olarak güncellendi.

* 12 ay vadeli kredilerde üst sınır 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.