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  4. BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu!

BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu!

Türkiye'nin en varlıklı şehirleri 2024 yılı için güncellenmiş liste, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk verilerine dayanarak hazırlandı.

BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu! - Sayfa 1

BDDK'nın "İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"ne dayanarak Türkiye'nin en varlıklı şehirleri belirlendi. 

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BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu! - Sayfa 2

BDDK tarafından yayımlanan en yüksek mevduata sahip illeri datası ile Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. BDDK tarafından yayımlanan son veriye göre başı çeken 3 metropolün ardından liste değişiyor.

Peki İlk 10'a hangi iller girdi

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BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu! - Sayfa 3

10. MERSİN

209 milyar 33 milyon 536 bin TL

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BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu! - Sayfa 4

9. KONYA

210 milyar 878 milyon 525 bin TL

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