BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu!
Türkiye'nin en varlıklı şehirleri 2024 yılı için güncellenmiş liste, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk verilerine dayanarak hazırlandı.
BDDK'nın "İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"ne dayanarak Türkiye'nin en varlıklı şehirleri belirlendi.
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BDDK tarafından yayımlanan en yüksek mevduata sahip illeri datası ile Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. BDDK tarafından yayımlanan son veriye göre başı çeken 3 metropolün ardından liste değişiyor.
Peki İlk 10'a hangi iller girdi
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