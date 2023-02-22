BDDK'nın 15 maddede deprem kararları Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından aralarında kredi kartı ödemelerinden vadesi gelmiş borçlara, temassız ödemelerden asgari ödeme tutarlarına, ortak ATM'lerden yapılan işlemlerden kimlik doğrulama işlemlerine kadar birçok karar aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından aldığı kararları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte 15 maddede BDDK’nın deprem kararları: 1 | 16

Deprem bölgesinde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması ile ödemesiz dönem uygulamasının bankalara bırakılacak. 2 | 16

Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında kredi kartları taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak. Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenecek. 3 | 16