Bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım yardımı: İşte güncellenecek ödemeler
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenecek.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşanacak.
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.
Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.
65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.