Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Güncellenen tutarlara göre bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundakilerin ödeyeceği idari para cezası ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıktı.