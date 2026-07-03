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  4. Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar

Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından birçok ödeme ve ücret kalemi yeniden güncellendi. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de zamlandı.

Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar - Sayfa 1

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ücretleri de değişti.

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Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar - Sayfa 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşları, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının eklenmesi sonucu yüzde 13,52 oranında arttı.

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Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar - Sayfa 3

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Güncellenen tutarlara göre bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundakilerin ödeyeceği idari para cezası ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıktı.

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Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı hepsi değişti: İşte yeni zamlı tutarlar - Sayfa 4

Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaş zamlarına gelen oran kadar oluyor. Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

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