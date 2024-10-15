Bedelli askerlik ücretine zam yolda! Gözler kritik tarihte: İşte konuşulan rakam

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM BEKLENİYOR

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.