Bedelli askerlik ücretine zam yolda! Gözler kritik tarihte: İşte konuşulan rakam
Aralık enflasyonu 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak. Enflasyon oranı seviyesi ve memur maaş katsayısının etkili olduğu bedelli askerlik ücretine yine zam bekleniyor.
Ekonomik şartlar, enflasyon oranı ve mali politikaların etkisiyle bedelli askerlik ücretleri her yıl revize ediliyor. Uzmanlar, enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi durumunda bedelli askerlik ücretlerinde artış olabileceği uyarısında bulundu.
Temmuz 2024 döneminde memurlara yapılan yüzde 19,31 oranındaki zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 182.609 liradan 217.871 liraya çıktı. Şimdi, 2025'te bu ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Memur maaş katsayısına bağlı olarak bedelli askerlik tutarının 2025 Ocak'ta yeniden artması öngörülüyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM BEKLENİYOR
6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.
Bedelli askerlik birçok kişi için cazip seçenek olsa da ödenecek miktarın yüksekliği, gençlerin ve ailelerin dikkatle değerlendirmesi gereken konuların en başında yer alıyor.