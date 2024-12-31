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Bedelli askerlik ücretine zam geliyor: Avantajlı fiyattan yararlanmak için son 1 gün

Bedelli askerlik fırsatından mevcut fiyatlarla yararlanmak isteyenler için kritik süreç başladı! Yarın başvurularını tamamlayanlar, zamlı tarifeler devreye girmeden önce daha avantajlı ödeme yapabilecek.

Bedelli askerlik ücretine zam geliyor: Avantajlı fiyattan yararlanmak için son 1 gün - Sayfa 1

2025 yılına yaklaşılırken, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından bazı ödemelerde de değişiklikler gündeme geldi.

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Bedelli askerlik ücretine zam geliyor: Avantajlı fiyattan yararlanmak için son 1 gün - Sayfa 2

Bedelli askerlikten mevcut ücret tarifesiyle faydalanmak isteyenler için önemli bir süreç başladı. Bugün ve yarın başvuruda bulunanlar, fiyat artışı devreye girmeden avantajlı ödeme imkânına sahip olacak.

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Bedelli askerlik ücretine zam geliyor: Avantajlı fiyattan yararlanmak için son 1 gün - Sayfa 3

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısının 240.000 gösterge rakamı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Ocak ayında memur maaş katsayısına yüzde 12-13 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

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Bedelli askerlik ücretine zam geliyor: Avantajlı fiyattan yararlanmak için son 1 gün - Sayfa 4

Mevcut durumda 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş artışı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşirse 244.015 TL’ye, yüzde 13 seviyesinde olursa 246.194 TL’ye çıkacak. Zam oranının daha yüksek olması halinde bedelli askerlik ücreti de buna bağlı olarak yükselecek.

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