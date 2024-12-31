Bedelli askerlik ücretine zam geliyor: Avantajlı fiyattan yararlanmak için son 1 gün

Mevcut durumda 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş artışı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşirse 244.015 TL’ye, yüzde 13 seviyesinde olursa 246.194 TL’ye çıkacak. Zam oranının daha yüksek olması halinde bedelli askerlik ücreti de buna bağlı olarak yükselecek.