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  4. Beklenen indirim geliyor: BİM sıvı yağda damping yaptı! (BİM 8 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI)

Beklenen indirim geliyor: BİM sıvı yağda damping yaptı! (BİM 8 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI)

BİM’de 8 Ekim tarihinde indirimli ürünler raflarda yerini alacak. İndirimli ürünler arasından en çok beklenen ise mutfakların vazgeçilmezi olan sıvı yağ. BİM iki markada birden mısır yağında indirim yaptı. İşte detaylar…

Beklenen indirim geliyor: BİM sıvı yağda damping yaptı! (BİM 8 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI) - Sayfa 1

İKİ MARKADA BİRDEN KAMPANYA

BİM, 5 litrelik mısır yağlarında hem Sunar, hem de Orkide markalarında kampanya yaptı. Her iki marka da 8 Ekim tarihinde 239,50 TL'den satılacak.

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Beklenen indirim geliyor: BİM sıvı yağda damping yaptı! (BİM 8 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI) - Sayfa 2

1 KİLOLUK OFÇAY'DA BÜYÜK İNDİRİM

BİM, 1 kiloluk Ofçay'da da indirime giderek fiyatı 109,50 TL'ye indirdi.

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Beklenen indirim geliyor: BİM sıvı yağda damping yaptı! (BİM 8 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI) - Sayfa 3

ÇOCUKLARIN SEVEREK TÜKETTİĞİ NESQUİK'TE BÜYÜK FIRSAT

Çocukların kahvaltıda severek tükettiği Nesquik kakaolu tahıl gevreği ikili 700 gramlık paketi ie 8 Ekim'de BİM raflarında.

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Beklenen indirim geliyor: BİM sıvı yağda damping yaptı! (BİM 8 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI) - Sayfa 4

TAT SALÇADA İNDİRİM

BİM raflarında büyük indirimi ile raflarda yerini alacak bir diğer ürün ise yemeklerin olmazsa olmazı salça. 8 Ekim tarihinde TAT marka salçanın 830 gramı sadece 32,50 TL'den raflarda yerini alacak.

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Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU)
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Dev market et fiyatlarında büyük indirim yaptı! (HAPPY CENTER 4-6 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI)