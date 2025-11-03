Beklentiler değişti! 10 hisse için hedef fiyat açıklandı: Tüpraş, Aygaz, Yapı Kredi, İş Bankası...
Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da işlem gören 10 hisse için 11 aracı kurumdan 31 hedef fiyat açıklaması geldi.
Haftanın ilk işlem gününde, Borsa İstanbul'un yükselişle kapandı. Aracı kurumlar, 10 farklı hisse senedi için toplam 31 adet hedef fiyat tahmini içeren araştırma raporlarını ve güncellemelerini yayımladı. Açıklanan raporlarda aracı kurumlar, bazı şirketler için mevcut hedef fiyatlarını korurken, bazı hisselerde ise yükseliş veya düşüş yönünde revizyonlar gerçekleştirdi.
İşte 10 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Aygaz A.Ş. (AYGAZ)
Ak Yatırım, 250,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 276,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ünlü Menkul Değerler, 272,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 205,94 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 250,99 TL
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Ak Yatırım, 46,50 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 47,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 47,00 TL
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Ak Yatırım, 266,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 267,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 237,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Tera Yatırım, 305,90 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 273,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Gedik Yatırım, 234,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Kuveyt Türk Yatırım, 261,20 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 263,56 TL