Beklentiler değişti: 13 hisse için hedef fiyatlar açıklandı: Turkcell, Alarko, Türk Telekom, Doğuş..
Borsa İstanbul'da işlem gören 13 hisse için yeni hedef fiyat raporları açıklandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, 236,86 puan artarak 11.498,38 puandan kapadı. Geride kalan haftada 7 farklı aracı kurum, toplam 13 farklı hisse senedi için 14 adet hedef fiyat ve tavsiye raporu yayımladı.
İşte 13 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKSEN)
Deniz Yatırım, 79,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 77,90 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 78,75 TL