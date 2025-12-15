  1. Ekonomim
Beklentiler değişti: 15 hisse için hedef fiyatlar açıklandı: THY, Tofaş, Akbank, Garanti, Yapı Kredi

Haftanın ilk işlem gününde, Borsa İstanbul'da işlem gören 15 hisse için yeni hedef fiyat raporları yayımlandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem günü olan 15 Aralık Pazartesi'yi güçlü bir performansla tamamladı. Endeks, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puandan kapattı. Gün içinde önde gelen 3 farklı aracı kurum, toplam 15 farklı hisse senedi için 15 adet hedef fiyat ve tavsiye raporu yayımladı.

İşte 15 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RGYAS)

İş Yatırım, 221,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO)

İş Yatırım, 121,69 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)

İş Yatırım, 12,81 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

