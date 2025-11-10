Beklentiler değişti: 20 hisse için 54 hedef fiyat: THY, Pegasus, Koç, Kardemir, Şişecam, Enka...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı. Geride kalan haftanın ilk gününde 20 hisse için aracı kurumlar rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 20 hisseye ilişkin 54 farklı hedef fiyat tahmininde, analistlerin çoğunluğu hisseler için güçlü bir pozisyon alarak 'Al' ve 'Endeks Üstü Getiri' tavsiyelerini ön plana çıkardı.

İşte 20 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...