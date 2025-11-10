Beklentiler değişti: 20 hisse için 54 hedef fiyat: THY, Pegasus, Koç, Kardemir, Şişecam, Enka...
Borsa İstanbul'da işlem gören 20 hisse için 13 aracı kurum 54 hedef fiyat tahmininde bulundu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı. Geride kalan haftanın ilk gününde 20 hisse için aracı kurumlar rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 20 hisseye ilişkin 54 farklı hedef fiyat tahmininde, analistlerin çoğunluğu hisseler için güçlü bir pozisyon alarak 'Al' ve 'Endeks Üstü Getiri' tavsiyelerini ön plana çıkardı.
İşte 20 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGHOL)
GCM Yatırım, 36,82 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Gedik Yatırım, 33,81 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 35,32 TL
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
GCM Yatırım, 112,96 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Deniz Yatırım, 124,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 118,48 TL