Beklentiler değişti! 19 hisse için hedef fiyat açıklandı: THY, Tofaş, Kardemir, Arçelik, Garanti...
Aralık ayının üçüncü haftasında Borsa İstanbul'da işlem gören 19 hisse hedef fiyat raporları açıklandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 oranında sınırlı bir değer kazancıyla 11.341,90 puandan yatay bir seyirle tamamladı. Haftanın son işlem gününde aracı kurumların rapor trafiği hız kazanırke; 6 farklı kurum, 19 hisse için toplam 24 yeni hedef fiyat ve tavsiye kararı açıkladı.
19 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
TEB Yatırım, 90,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Ünlü & Co., 98,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 94,40 TL