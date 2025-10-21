Beklentiler değişti! Anadolu Hayat, Agesa Hayat ve Ereğli Demir Çelik için hedef fiyatlar açıklandı
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde 3 hisse için aracı kurumlar raporlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem günü olan 21 Ekim Salı gününü 17,20 puan düşüşle 10.467,20 puandan kapattı. Aracı kurumlar, halka açık şirketlere yönelik rapor ve hedef fiyat açıklamalarını paylaşmaya devam etti.
Bugün 3 hisse için 9 aracı kurumdan toplam 12 hedef fiyat tahmini yayımlandı. Değerlendirmelerde ağırlıklı olarak “al” ve “endeks üstü” tavsiyeleri öne çıkarken, bazı raporlarda yalnızca hedef fiyat güncellemeleri yer aldı.
İşte 3 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Şeker Yatırım, 39,70 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 36,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Vakıf Yatırım, 34,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 30,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 36,75 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 31,74 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Kuveyt Türk Yatırım, 33,70 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 29,22 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Phillip Capital Menkul Değerler, 34,25 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 33,93 TL