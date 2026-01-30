Beklentiler değişti! Borsanın devi 30 hisse için hedef fiyatlar yükseldi: Aselsan, Bim, THY...
Ocak ayının son haftası geride kalırken aracı kurumlar aralarında Aselsan, Thy, Bim, Turkcell, Yapı Kredi, Tofaş, Koç'un da yer aldığı hisseler için beklentilerini yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamladı. Geride kalan 26-30 Ocak haftasında 30 hisse için aracı kurumlar güncel rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 15 aracı kurum 58 hedef fiyat tahmininde bulunurken, analistlerin çoğunluğu özellikle sigortacılık ve bankacılık sektörü hisseleri için güçlü bir pozisyon alarak 'Al' ve 'Endeks Üstü Getiri' tavsiyelerini ön plana çıkardı.
İşte 30 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Akbank (AKBNK)
Anadolu Yatırım, 108,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
HSBC, 100,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Pusula Yatırım, 96,53 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 101,51 TL
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)
Oyak Yatırım, 146,60 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Phillip Yatırım, 165,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 172,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 187,21 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 177,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 160,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Pusula Yatırım, 201,72 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 172,79 TL