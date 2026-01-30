Beklentiler değişti! Borsanın devi 30 hisse için hedef fiyatlar yükseldi: Aselsan, Bim, THY...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamladı. Geride kalan 26-30 Ocak haftasında 30 hisse için aracı kurumlar güncel rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 15 aracı kurum 58 hedef fiyat tahmininde bulunurken, analistlerin çoğunluğu özellikle sigortacılık ve bankacılık sektörü hisseleri için güçlü bir pozisyon alarak 'Al' ve 'Endeks Üstü Getiri' tavsiyelerini ön plana çıkardı.

İşte 30 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...