Beklentiler değişti, borsanın devleri için hedef fiyatlar açıklandı: 26 hisse için yeni tahminler...
Borsa İstanbul'da işlem gören Tüpraş, Turkcell, Türk Telekom, Garanti, Akbank, İş Bankası'nın da aralarında olduğu 26 hisse için aracı kurumlar son raporlarını paylaştı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 17 Ekim Cuma gününü yüzde 1,56 değer kaybıyla 10.208,76 puandan tamamladı. Halka açık şirketlere yönelik aracı kurum raporları ve hedef fiyat açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Gün içerisinde açıklanan yeni raporlarla birlikte 26 hisse için toplamda 4 aracı kurum tarafından 27 hedef fiyat tahmini paylaşıldı. Aracı kurumların yayımladığı değerlendirmelere göre, birçok hisse için “al” ve “tut” tavsiyeleri öne çıkarken, bazı raporlarda ise yalnızca hedef fiyat güncellemelerine yer verildi.
İşte 26 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Marbaş Menkul Değerler, 45,01 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.