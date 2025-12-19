Beklentiler yükseldi, yüzde 14'lük ek zam masada mı? İşte kulislerde konuşulan asgari zam oranları
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek amacıyla ikinci kez toplandı. İşçi tarafının masaya oturmadığı asgari ücret ikinci tur görüşmelerinde de sonuç çıkmadı. İşçi sendikaları ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 14'lük ek zam talebi başta olmak üzere Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti. Şimdi gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrildi. Kulislerde asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler de yükseldi. Peki asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Hangi zam oranları konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan zam oranları...
Özel sektörde çalışan milyonlarca işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı da yapıldı. İşçi tarafının yine masaya oturmadığı toplantıda asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak veriler değerlendirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıklan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İ ile bir araya geldi. Işıkhan, komisyon toplantısına katılarak işçilerin taleplerini aktarırken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi.
Peki, masada hangi rakamlar var? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından rakam çıkacak mı? Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor? İşte detaylar...
İKİNCİ TOPLANTIDAN RAKAM ÇIKMADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.