Beklentiler yükseldi, yüzde 14'lük ek zam masada mı? İşte kulislerde konuşulan asgari zam oranları

İKİNCİ TOPLANTIDAN RAKAM ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.