Benzin fiyatlarına indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.