Benzin fiyatlarına indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. İşte 24 Mayıs 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 42.74 TL
Motorin: 40.23 TL
LPG: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 42.66 TL
Motorin: 40.17 TL
LPG: 20.43 TL
Ankara:
Benzin: 43.64 TL
Motorin: 41.16 TL
LPG: 20.87 TL