Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları ne?