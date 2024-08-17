Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları ne?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.84 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.77 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.95 TL
Motorin litre fiyatı: 44.30 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL