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  4. Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor

Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları ne?

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Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.84 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.77 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

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Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 17 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.95 TL
Motorin litre fiyatı: 44.30 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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