Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki 22 Ağustos 2024 Perşembe günü benzin, mazot ve LPG'de son güncel rakamlar ne?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.66 TL
Motorin litre fiyatı: 43.94 TL
LPG litre fiyatı: 23.23 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.69 TL