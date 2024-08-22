  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki 22 Ağustos 2024 Perşembe günü benzin, mazot ve LPG'de son güncel rakamlar ne?

Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

1 | 6
Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

2 | 6
Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.66 TL
Motorin litre fiyatı: 43.94 TL
LPG litre fiyatı: 23.23 TL

3 | 6
Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.69 TL

4 | 6