Benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şimdilik yeni bir değişiklik beklenmezken, araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını takip ediyor. Peki, 17 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? İşte üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken, araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıtta indirim beklentisini artırdı.
Peki, 17 Ekim 2026 itibarıyla benzin ve motorine indirim gelecek mi, yeni zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve benzin, motorin ile LPG fiyatlarında son durum...
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve motorin fiyatlarında şimdilik yeni bir zam ya da indirim beklenmiyor. Araç sahipleri mevcut pompa fiyatlarını takip ederken, akaryakıt fiyatlarının Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor..