Benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte 17 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin ve motorin fiyatlarında şimdilik yeni bir zam ya da indirim beklenmiyor. Araç sahipleri mevcut pompa fiyatlarını takip ederken, akaryakıt fiyatlarının Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor..