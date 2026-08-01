Benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar? İşte 1 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile ÖTV başta olmak üzere vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Araç sahipleri ise "1 Ağustos 2026 benzin fiyatı ne kadar?", "Motorin (mazot) litre fiyatı kaç TL?" ve "Güncel akaryakıt fiyatları" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.
Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...