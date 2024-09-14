Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (14 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte 14 Eylül 2024 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
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14 Eylül 2024 Cumartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
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İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.53 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.41 TL
Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.61 TL
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