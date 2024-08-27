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  4. Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki 27 Ağustos 2024 Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 27 Ağustos 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

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Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL

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Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

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