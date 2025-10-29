Benzin, motorin ve LPG'ye zam veya indirim var mı? (İşte 29 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki 29 Ekim 2025 çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatına zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.
Peki 29 Ekim 2025 çarşamba günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatına zam ya da indirim var mı?
