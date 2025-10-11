Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 11 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki bugün motorin, benzin ve LPG fiyatında zam ya da indirim var mı? İşte 11 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Peki bugün motorin, benzin ve LPG fiyatında zam ya da indirim var mı? 11 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İşte 11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.10 TL
Motorin: 53.19 TL
LPG: 27.71 TL
