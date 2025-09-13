  1. Ekonomim
Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 13 Eylül 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

AKARYAKITA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.

