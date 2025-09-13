Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 13 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 13 Eylül 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
13 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.
Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.
