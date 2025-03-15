Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? 15 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 15 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
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Güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 45.23 TL/LT
Motorin: 45.41 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 45.08 TL/LT
Motorin: 45.29 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
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