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  4. Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? 15 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 15 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

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Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 45.23 TL/LT
Motorin: 45.41 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 TL/LT
Motorin: 45.29 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

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Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.78 TL/LT
Motorin: 46.14 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

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Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 15 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.15 TL/LT
Motorin: 46.51 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT

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