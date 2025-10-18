  1. Ekonomim
  4. Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 18 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 18 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

Peki bugün benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı?

19 Ekim Cumartesi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

İşte 18 Ekim 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL

