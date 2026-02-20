Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? (İşte 20 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. Peki 20 Şubat 2026 itibariyle benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına da zam ya da indirim olarak yansıyor.
AKARYAKITA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
20 Şubat Cuma günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
