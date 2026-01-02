Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Yeni yıl itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellendi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 19 kuruş, otogaza ise 52 kuruş oranında zam geldi.
Peki, 2 Ocak 2026 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…