  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Haftanın son gününde akaryakıt fiyatında zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatları nasıl? İşte 28 Haziran 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Bayram öncesi yapılması beklenen zam geçtiğimiz günlerde pompaya yansıdı. Benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam geldi.

1 | 6
Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Haftanın son çalışma gününde ise akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik görünmüyor.

2 | 6
Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

28 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,18 TL
Motorin litre fiyatı: 42,35 TL
LPG 19,30 TL

3 | 6
Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,29 TL
Motorin litre fiyatı: 42,36 TL
LPG 19,78 TL

4 | 6