Benzin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Haftanın son gününde akaryakıt fiyatında zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatları nasıl? İşte 28 Haziran 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...
Bayram öncesi yapılması beklenen zam geçtiğimiz günlerde pompaya yansıdı. Benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam geldi.
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Haftanın son çalışma gününde ise akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik görünmüyor.
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28 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,18 TL
Motorin litre fiyatı: 42,35 TL
LPG 19,30 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,29 TL
Motorin litre fiyatı: 42,36 TL
LPG 19,78 TL
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