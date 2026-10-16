Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 16 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahipleri, 16 Ekim 2026 Cuma günü benzin ve motorin litre fiyatlarını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ederken güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...