Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 02 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 02 Eylül 2024 Pazartesi günü akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 02 Eylül 2024 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL