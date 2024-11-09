Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 09 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 09 Kasım 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
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Son olarak 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına 71 kuruşluk zam, motorin fiyatlarına da 12 kuruşluk indirim yapılmıştı.
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