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  4. Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini de beraberinde getiriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 43.67 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.10 TL
Motorin litre fiyatı: 44.28 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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