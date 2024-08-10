Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ağustos akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini de beraberinde getiriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 43.67 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.10 TL
Motorin litre fiyatı: 44.28 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL