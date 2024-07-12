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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki bugün akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinin litre fiyatına 2.21 lira, motorinin litre fiyatına 2.07 lira zam geldi.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

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