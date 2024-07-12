Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki bugün akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 12 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinin litre fiyatına 2.21 lira, motorinin litre fiyatına 2.07 lira zam geldi.
12 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.47 TL
Motorin litre fiyatı: 44.49 TL
LPG litre fiyatı: 22,51 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.61 TL
Motorin litre fiyatı: 44.59 TL
LPG litre fiyatı: 22.98 TL