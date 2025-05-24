Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 24 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Son günlerde brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki artışlara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.