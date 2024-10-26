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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 26 Ekim 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 326 Ekim 2024 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Önceki gün motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompaya yansıdı.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.89 TL
Motorin litre fiyatı: 42.77 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

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