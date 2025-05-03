Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 3 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
3 Mayıs sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmadı. Hem döviz kurlarının hem de brent petrolün fiyatlarında hareketlilik olsa da bu durum pompa fiyatlarına yansımadı.