Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 5 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına 4 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam, LPG'ye ise 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak 81 kuruşluk bir indirim bekleniyordu ancak iki akaryakıt grubunda da herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.