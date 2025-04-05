Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 5 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
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Benzin fiyatlarına 4 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam, LPG'ye ise 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak 81 kuruşluk bir indirim bekleniyordu ancak iki akaryakıt grubunda da herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
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