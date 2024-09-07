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  4. Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Eylül 2024 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41. 52 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 7 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.40 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24. 59 TL

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