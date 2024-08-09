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  4. Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki 9 Ağustos Cuma günü benzin ve motorin fiyatında zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtılmıştı.

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

9 Ağustos 2024 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

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