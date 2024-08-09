Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki 9 Ağustos Cuma günü benzin ve motorin fiyatında zam ya da indirim var mı? İşte 9 Ağustos Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
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Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtılmıştı.
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9 Ağustos 2024 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
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İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
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