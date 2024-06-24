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  4. Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları)

21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen benzin ve motorin zammı, bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor. 3 Temmuz'da ise akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı yolda...

Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Benzin ve motorine 21 Haziran’da yapılması planlanan ancak ertelenen zam, bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor.

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Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre bu gece benzinin litre fiyatına 2 lira 1 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 69 kuruş zam geliyor.

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Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.

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Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI

Akaryakıta gelen zamların ardından gözler 3 Temmuz’da yapılacak Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) zammına çevrilecek.

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