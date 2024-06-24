Benzin ve motorine bu gece zam geliyor: ÖTV zammı da Temmuz'da (24 Haziran akaryakıt fiyatları)
21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen benzin ve motorin zammı, bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor. 3 Temmuz'da ise akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı yolda...
Benzin ve motorine 21 Haziran’da yapılması planlanan ancak ertelenen zam, bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor.
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre bu gece benzinin litre fiyatına 2 lira 1 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 69 kuruş zam geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.
TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI
Akaryakıta gelen zamların ardından gözler 3 Temmuz’da yapılacak Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) zammına çevrilecek.