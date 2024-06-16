Benzin ve motorine ÖTV zammı gelecek mi?

Asgari ücrete ve dolayısıyla da tüm ücretlere "enflasyonu artırır" gerekçesiyle ara zam yapılmamasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, dolaylı vergi ve harçlara yüksek oranlı zam konusunda ise bir değişikliğe gitmedi.