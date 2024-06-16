Benzin ve motorine ÖTV zammı gelecek mi?
Hükümetin geçen yıl akaryakıta 6 ayda bir ÖTV zammı kararı bu sene de sürecek. Benzin ve motorin fiyatlarına temmuz ayı başında otomatik ÖTV zammı gelecek.
Benzin ve motorin fiyatlarına temmuz ayı başında otomatik ÖTV zammı gelecek.
Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında büyük bir zam daha gelecek.
16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.
Asgari ücrete ve dolayısıyla da tüm ücretlere "enflasyonu artırır" gerekçesiyle ara zam yapılmamasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, dolaylı vergi ve harçlara yüksek oranlı zam konusunda ise bir değişikliğe gitmedi.