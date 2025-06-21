Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti
İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında büyük zamlara neden oldu. Bu gece yarısı itibariyle gelen zamların ardından motorin 55 lirayı, benzin 52 TL'yi geçti. 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8,5, benzinde 4,5 TL oldu.
İsrail-İran savaşı sonrası petrol fiyatının tırmanması nedeniyle akaryakıta da zam üstüne zam geldi.
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İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı.
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NTV'de yer alan habere göre savaş öncesi yaşanan yükseliş de eklendiğinde aylık artış yüzde 20'yi geçti.
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