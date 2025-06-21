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  4. Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti

Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti

İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında büyük zamlara neden oldu. Bu gece yarısı itibariyle gelen zamların ardından motorin 55 lirayı, benzin 52 TL'yi geçti. 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8,5, benzinde 4,5 TL oldu.

Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti - Sayfa 1

İsrail-İran savaşı sonrası petrol fiyatının tırmanması nedeniyle akaryakıta da zam üstüne zam geldi.

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Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti - Sayfa 2

İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı.

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Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti - Sayfa 3

NTV'de yer alan habere göre savaş öncesi yaşanan yükseliş de eklendiğinde aylık artış yüzde 20'yi geçti.

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Benzin ve motorine rekor zam: Motorin 55 TL'yi, benzin 52 TL'yi geçti - Sayfa 4

Benzinin litresi 12 Haziran'da İstanbul'da 46 lira 96 kuruş, Ankara'da 47 lira 63 kuruştu. Motorin ise İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, 47 lira 12 kuruştu.

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