Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
3 Mayıs 2024 itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogazda ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.
Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul:
Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre
Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre
Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre
Ankara:
Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre
Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre
Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre
İzmir:
Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre
Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre
Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre