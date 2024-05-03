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Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzin ve motorine zam, otogaza indirim - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

3 Mayıs 2024 itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogazda ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.

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Benzin ve motorine zam, otogaza indirim - Sayfa 2

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul:

Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre

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Benzin ve motorine zam, otogaza indirim - Sayfa 3

Ankara:

Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre

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Benzin ve motorine zam, otogaza indirim - Sayfa 4

İzmir:

Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre

Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre

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