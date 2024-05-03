Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

3 Mayıs 2024 itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogazda ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.