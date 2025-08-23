Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 23 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki bugün benzin, motorin ya da LPG'ye zam ya da indirim var mı? 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.
1 | 8
23 Ağustos tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
3 | 8