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  4. Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Peki 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

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Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL

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Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

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