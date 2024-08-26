Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Peki 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL