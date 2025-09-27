Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatında zam ya da indirim var mı? İşte 27 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.
27 Eylül 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
